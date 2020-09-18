Владимирские троллейбусы временно пойдут по измененным маршрутам

Пока идет ремонт на подстанции городского электрического транспорта в районе улицы Верхняя Дуброва, несколько троллейбусов будут ходить по-новому. Троллейбус № 1 пойдет так: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь») - ул. Большая Московская - ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская («Разгуляй»); № 5: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь») - ул. Большая Московская — ул. Большая Нижегородская - Вокзальная площадь; № 7: проспект Ленина (магазин «1001 мелочь») - ул. Большая Московская — ул. Гагарина — ул. Мира – ВЭМЗ. А троллейбус № 8 поедет по следующему маршруту: ул. Балакирева - проспект Строителей — ул. Горького — ул. Гагарина — ул. Большая Московская - проспект Ленина -ул. Чайковского (до «Рябинки»).