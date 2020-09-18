Жительницу Владимира через суд заставили пустить к себе ремонтников

В суд обратились представители УК «Жилремстрой». Как оказалось, в доме на улице Усти-на-Лабе случился завал в вентиляционном канале. Чтобы его устранить, нужно было попасть в квартиру одной из жительниц. Женщина пустила ремонтников, но проводить работы не разрешила, ведь для этого нужно было вскрыть стену ее квартиры. Однако если не прочистить вентиляции, то жизни и здоровью жильцов дома угрожала опасность, и представители УК обратились в суд. В итоге женщине придется не только пустить в свою квартиру рабочих – так поступить ее обязал суд, но и заплатить шесть тысяч рублей госпошлины.