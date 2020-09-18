Областная детская клиническая больница приобрела современный реанимобиль для транспортировки новорожденных

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Как сообщила главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова, реанимобиль предназначен для транспортировки новорожденных с различной патологией и экстремально низкой массой тела – от 500 граммов.

– Реанимобиль будет экстренно доставлять в ОДКБ малышей со всей области, которые нуждаются в лечении и реанимации в условиях специализированного стационара. При необходимости бригада врачей окажет медицинскую помощь новорожденному прямо на месте, – прокомментировала руководитель медицинского учреждения.

Специализированный автотранспорт оснащен новейшим аппаратом искусственной вентиляции легких, инфузоматом для введения лекарственных средств, электроотсосом для санации дыхательных путей, мониторами для наблюдения за жизненно важными функциями.

Кроме того, реанимобиль оборудован мобильным инкубатором (кювезом) для поддержания оптимального температурно-влажностного режима, шумоизоляции и защиты от вибраций.

Напомним, что в июле этого года технический арсенал Областной детской клинической больницы также пополнился современным эндоскопическим оборудованием для проведения малоинвазинвных операций. Это позволило улучшить качество оперативного лечения новорожденных и детей постарше.

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