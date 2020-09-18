На 135-м километре трассы М-7 временно перекроют движение

20 сентября с 01:00 до 01:40 будет перекрыто движение на трассе М-7 «Волга» в деревне Пекша Владимирской области. Ограничение связано с монтажом рамной П-образной опоры на 135 км. Объехать перекрытие можно по региональной дороге через Воспушку и Анкудиново с выездами на федеральную трассу на 121 км (Петушки) и 136 км (Пекша).

Также продолжается капремонт на федеральной трассе в районе Омутищ. Работы на отрезке с 108 по 115 завершатся в декабре, как и положено по графику. Рабочие уже заменили дорожную одежду, построили систему водоотвода и уложили новое покрытие на участке с 112 по 115 км. Движение открыто по четырем полосам. На 113-м км обустроена разворотная петля, которая позволит безопасно развернуться в обе стороны. Дорожники укрепили обочины, смонтировали электроосвещение и продолжают устанавливать барьерное ограждение. На участке с 108 по 112 км движение переведено на отремонтированные полосы московского направления. До середины октября дорожники завершат капитальный ремонт полос в сторону Владимира. Сейчас здесь заканчивается устройство земляного полотна и слоев дорожной одежды. Кроме того, в деревне Новые Омутищи идет монтаж шумозащитных экранов, обустраиваются местные проезды и тротуары вдоль домов.