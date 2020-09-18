Разбираться с домом с «лишними» этажами в Коммунаре будут следователи

По материалам прокурорской проверки и по результатам личного приема инициативной группы участников долевого строительства возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством ООО «Система» денежных средств по статье «мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, ООО «Система» получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Центральная микрорайона Коммунар города Владимира. Проектная документация дома предусматривала максимум восемь этажей. С июня 2016 года по май 2019 года представителем ООО «Система» заключено 94 договора участия в долевом строительство на общую сумму более 332 миллионов рублей. По мнению следствия, при этом покупателей квартир ввели в заблуждение. Срок сдачи объекта недвижимости неоднократно продлевался, последний раз он был перенесен на 4 квартал 2019 года. Однако по окончанию указанного срока жилой дом в эксплуатацию не введен, не сделано это и до сих пор. Сейчас помочь дольщикам въехать в свои квартиры или вернуть деньги пытаются областные власти.