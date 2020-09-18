Центр классической музыки приглашает на открытие нового симфонического сезона

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18 сентября в 18.30 во владимирском Центре классической музыки состоится открытие 23-го симфонического сезона. В исполнении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и женской группы Владимирского камерного хора под управлением Артёма Маркина прозвучит симфоническая сюита английского композитора Густава Холста «Планеты».

К созданию произведения автора вдохновили астрологические идеи. Будучи созданной в рамках академической музыки, сюита «Планеты» вышла за её пределы, став основой многочисленных обработок. Особенно повезло «Марсу» – эту пьесу использовали в своих композициях британские и американские группы, работающие в стиле рок: Cream, King Crimson, Rainbow, Nile, Deep Purple и другие. В Catherine – видеоигре для PlayStation 3 – звучит музыкальный материал из двух частей сюиты – «Марса» и «Юпитера».

Билеты на открытие сезона можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).