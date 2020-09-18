Воспитанник Ляховского детского дома став лауреатом всероссийского конкурса "Дети Победы"

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Подопечный Ляховского детского дома Меленковского района Коля Симонов принял участие в музыкально-театральном конкурсе «Дети Победы», приуроченном к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первый этап конкурса проходил в онлайн-формате. В творческом отборе свои таланты показали 800 участников из разных регионов нашей страны. Коля проникновенно прочитал стихотворение Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки», став лауреатом 1 степени в номинации «Художественное слово».

Коле – 11 лет. В детском доме он воспитывается четвёртый год. Учится в 5 классе, с интересом ходит в школу, любознательный, разносторонне развитый, очень любит читать. Мальчика отличает общительность и активность: он принимает участие во всех творческих и спортивных мероприятиях, входит в дружину ратоборцев «Юные Русичи». В марте этого года Коля принял участие во Всероссийском турнире по шахматам среди детских домов и школ-интернатов «Восхождение – 2020», который проходил в Сочи.

Вторым этапом конкурса стал гала-концерт лауреатов, который проходил в Москве. Торжественное мероприятие состоялось в Музее Победы на Поклонной горе. Лауреаты конкурса порадовали своими выступлениями всех присутствующих. Коля был награждён дипломом и ценным подарком.

Участие в конкурсе оставило у ребят много приятных впечатлений и вселило уверенность в том, что, даже живя в глубинке, можно добиться успеха. Шанс есть у каждого, важно его не упустить!