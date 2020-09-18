Бесплатная юридическая клиника ВлГУ возобновила свою работу

После перерыва, обусловленного эпидемиологической ситуацией в стране, возобновила свою работу Юридическая клиника ВлГУ. График работы: по вторникам и средам с 10:00 до 12:30.

Сотрудники клиники – студенты и преподаватели Юридического института – оказывают бесплатную правовую помощь в виде консультаций по вопросам жилищного, трудового, семейного, гражданского и административного законодательства.

Юридическая клиника расположена в аудитории № 102 корпуса № 11 (Юридический институт ВлГУ, ул. Студенческая, 8). Контактный телефон: 8 4922 47-76-10, 8(915)799-67-94.

Также граждане могут связаться с консультантами по электронной почте: mikael_ahmedov@mail.ru.

В университете действует масочный режим. В связи с этим мы просим посетителей клиники носить маску при её посещении.