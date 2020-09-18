Московский театр «Школа современной пьесы» возобновляет показы спектаклей во Владимире

23 сентября в областном Дворце культуры и искусства в 19 часов московский театр «Школа современной пьесы» покажет спектакль «Шинель/Пальто» (16+) по мотивам повести Гоголя. Музыкальный спектакль с элементами мистического триллера раскрывает все загадки повести великого русского писателя с помощью песен, танцев и даже балета на льду.

Создатели постановки считают, что особенно интересной она будет для старшеклассников. К сожалению, классика уходит от нас все дальше и дальше. И многим читателям сегодня непонятны реалии великих литературных произведений. Неясны мотивации героев. Мы не верим их чувствам – слишком они не похожи на наши. Но стоит внимательнее вчитаться в текст, вглядеться в персонажей, погрузиться в их мир, и оказывается, что не так уж они далеки от нас. Просто нужно посмотреть на классику, используя современные технологии.

Театр «Школа современной пьесы» именно так видит великую повесть Гоголя «Шинель» - ту самую, в которой Акакий Акакиевич Башмачкин, бедный чиновник, работающий переписчиком документов, заказал себе новую шинель у хорошего портного. Но стоило ему только выйти в ней на холодную петербургскую улицу, как он тотчас был ограблен. Не стерпев подобного горя, Башмачкин умер. Призрак его стал бродить по Петербургу и срывать с прохожих шинели – вот такая страшная месть.

Пригласили композитора Максима Дунаевского, драматурга Вадима Жука, актера и певца Дмитрия Хоронько – и сделали музыкальный спектакль, который назвали «Шинель/Пальто» - потому что не все знают, что шинель в XIX веке – это и было просто-напросто пальто. В этом спектакле – все загадки разгаданы и все тайны раскрыты.

Напомним, «Театральный год с Московским театром «Школа современной пьесы». Филиал во Владимире» стартовал в марте нынешнего года, но был приостановлен из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

- Проект, предложенный Владимирской области театром «Школа современной пьесы», носит отчасти социальный характер: у нас в области множество любительских театральных коллективов в районах и на селе. Им непросто выбраться в Москву, чтобы посмотреть там спектакли театра. В этом году они получили уникальную возможность увидеть их на сцене Владимирского ОДКиИ. Владимирская область – первая на карте России, где такой проект стал возможным, «Школа современной пьесы» - первый театр, который на долговременной основе пришёл в один из регионов России, - рассказывала о проекте директор регионального департамента культуры Алиса Бирюкова.