Кольчунгинец получил год условно за незаконную вырубку берез и елок

В марте при патрулировании государственного лесного фонда сотрудниками ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» выявлена незаконная рубка леса – елей и берез. В результате вырубки деревьев, находящихся в особо защитных участках леса, нанесен ущерб в крупном размере на сумму 96 тысяч рублей. Полицейские и сотрудники лесничества по горячим следам задержали злоумышленника – сорокаоднолетнего местного жителя, ранее судимого. В отношении него возбудили уголовное дело, а Кольчугинский городской суд, признав его виновным. Назначил наказание – год условно с испытательным сроком один год. Кроме того, по решению суда ему предстоит компенсировать причиненный ущерб ,выплатив почти сто тысяч рублей.