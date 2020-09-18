Во Владимирской области вновь продлили режим самоизоляции для пожилых жителей

Во Владимирской области возобновляется проведение профилактических осмотров и плановой диспансеризации населения. Напомним, его приостановили с конца марта, после того, как во Владимирской области указом губернатора был введен режим повышенной готовности. Отмена запрета на профосмотры и диспансеризацию для взрослых - очередной этап ослабления коронавирусных ограничений. До этого диспансеризацию разрешили проводить для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем в регионе в очередной раз продлили режим самоизоляции для жителей, старше 65 лет. Согласно указу губернатора, опубликованному на портале, пребывать дома они должны до 4 октября. Выходить им можно в магазин, аптеку, к врачу или выгулять собаку, но не дальше ста метров от дома.