Во Владимирец отец маленьких детей осужден за сбыт фальшивок и хранение наркотиков

Владимирец в последние январские дни этого года на территории Салтыковского лесопарка в Москве приобрел с целью сбыта у незнакомца два заведомо поддельных билета Банка РФ, номиналом 5000 рублей за 4000 рублей. Также в это же время он через интернет приобрел наркотики для себя. Владимирца с наркотиками и поддельными купюрами, которые он планировал потратить в магазинах, задержали на улице Комиссарова. У него изъяли и наркотики, и фальшивки, которые, согласно заключению эксперта, изготовлены не производством АО «Гознак», а выполнены каждый на двух склеенных между собой листах бумаги с помощью трафарета, цветной струйной печати и других ухищрений. С учетом смягчающих обстоятельств – раскаяния, наличия маленьких детей, помощь в раскрытии преступления, Фрунзенский районный суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком три года.