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Во Владимире изъяли больше 6 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Розничная цена составила больше 1,6 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
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фото Владимирского ЛО МВД России на транспорте

фото Владимирского ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Владимирского ЛО МВД России на транспорт задержали троих мужчин, которые незаконно хранили и продавали нелегальный алкоголь.

44-летний владимирский предприниматель вместе с двумя местными жителями покупали для последующего сбыта алкоголь различных наименований. Полицейские обнаружили и изъяли больше шести тысяч бутылок с алкогольными напитками.Общая розничная стоимость составила свыше 1,6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.

Криминал