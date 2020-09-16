Во Владимире изъяли больше 6 тысяч бутылок нелегального алкоголя

фото Владимирского ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Владимирского ЛО МВД России на транспорт задержали троих мужчин, которые незаконно хранили и продавали нелегальный алкоголь.

44-летний владимирский предприниматель вместе с двумя местными жителями покупали для последующего сбыта алкоголь различных наименований. Полицейские обнаружили и изъяли больше шести тысяч бутылок с алкогольными напитками.Общая розничная стоимость составила свыше 1,6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.