На благотворительном фестивале владимирцы смогут помочь больным раком

19 сентября в 12 часов состоится Второй благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». Он пройдет на Рынке на Студеной.

В этот раз его целью станет сбор средств для взрослых, страдающих онкологическими заболеваниями, а точнее, для общественной организации «Вместе». Она начиналась с группы во «ВКонтакте», страницу создала жительница Владимира Маргарита Мищенко. Женщина сама долгое время борется с раком, перенесла 40 курсов химиотерапии. И это не конец.

- Взрослый человек, когда ему поставили диагноз рак, часто остаётся наедине со своей проблемой, он вынужден оставить работу, практически все средства уходят на лечение, а иногда силы – на то, чтобы этого лечения добиться, - говорит Маргарита.

Маргарита не опустила руки и решила создать общественную организацию, чтобы помогать людям с онкологией: волонтёры организуют денежные сборы, а также собирают средства гигиены, необходимые расходные материалы, устраивают праздники для больных детей.

На фестивале также будут собирать деньги для организации «Вместе», а также все желающие смогут принести средства гигиены: памперсы, пелёнки влажные салфетки.

В программе фестиваля: благотворительная ярмарка с мастер-классами, презентация НКО Владимирской области, спортивные организации покажут своё мастерство, «Владимирский музыкальный клуб» организует марафон с участием ведущих исполнителей и танцевальных коллективов города.

Хедлайнерами фестиваля станут фолк-бэнд «Колокол», а также музыканты популярной группы «Рекорд Оркестр» - Тимофей Копылов и Алексей Барышев.

Почётными гостями станут участники мотоклуба «Ночные волки». 19 сентября в 10:45 утра они примут участие в сдаче крови на Областной станции переливания, а затем колонной отправятся на фестиваль.