Жительница Юрьев-Польского хотела помочь сыну, а перевела деньги мошеннику

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор тридцатитрехлетнему мужчине, уже не раз судимому. Отбывая срок в колонии Ярославской области, он незаконно раздобыл телефон и обманул жительницу города Юрьев-Польский, выдав себя за ее сына, якобы задержанного сотрудниками полиции. Он попросил перевести ему восемьдесят тысяч рублей, чтобы «решить все вопросы, и мать, поверив мошеннику, отправила деньги по указанным им реквизитам. А позднее, позвонив сыну, выяснила, что его никто не задерживал. Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии строго режима, а с учетом отбываемого наказания, по совокупности, четыре года лишения свободы.