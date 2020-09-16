Губернатор Владимир Сипягин пообещал решить вопрос с Северным объездом Владимира

15 сентября в рамках пресс-конференции губернатора Владимира Сипягина главу региона спросили о перспективах строительства Северного объезда Владимира, который поможет сделать "пекинку" городской дорогой и снизить нагрузку на нее.

«Я полностью «за» строительство объезда и переход этого участка трассы на региональный уровень. Считаю, что с появлением этого объекта городу станет проще распределять потоки транспорта. Все транзитные машины пойдут на Южный и Северный объезды. Мной данный вопрос активно лоббируется на федеральном уровне, и я держу его на личном контроле. Эту задачу нужно доработать до конца, и я приложу для этого максимум усилий», – заверил Губернатор.

Впрочем, на данный момент проект находится в подвешенном состоянии, и о его подвижках уже давно не было ничего слышно.