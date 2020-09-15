В Юрьевце на складе произошел крупный пожар

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Крупный пожар вспыхнул днем 15 сентября в микрорайоне Юрьевец. Как рассказали в ГУ МЧС России по Владимирской области, загорелась кровля на складе на улице Ноябрьской. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 14:37, на место оперативно приехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона: расчеты специализированной пожарно-спасательной части, пожарных частей № 1, 2, 3 города Владимира. Как оказалось, горела деревянная обрешетка кровли на площади 1600 квадратных метров. Справиться с огнем помогли коленчатый подъемник на 50 метров и пожарный водоём – уникальная в Центральном федеральном округе пожарная автоцистерна объёмом воды 30 тонн. К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет. Причина пожара пока не известна, сейчас ее выясняют дознаватели МЧС.