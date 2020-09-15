Во Владимире стартует отопительный сезон

15 сентября глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление «О начале отопительного периода 2020/2021 года». Администрация города Владимира и обслуживающие организации завершили подготовку внутридомовых отопительных систем к началу сезона. Как обычно, отопительный сезон во Владимире начнется с детсадов и других соцучреждений. Детские сады, школы, больницы, дворцы культуры и другие социальные объекты должны подключить к центральному отоплению с 18 сентября по 1 октября. Но в постановлении появился нюанс: когда именно в конкретном учреждении включат отопление будет решать его руководитель. Как отмечают в мэрии, такой подход поможет учитывать перемены погоды и если неожиданно начнется «бабье лето», то, скажем, в школе, не придется изнывать от жары.