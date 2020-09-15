В Коврове детей катали на сломанных аттракционах

Нарушения в парке им. В.А. Дегтярева обнаружила прокуратура. Оказалось, что батуты ненадежно закреплены, информационных табличек, содержащих предупреждения и ограничения по возрасту, весу и росту, нет, как и весов, а есть поврежденные конструкции аттракционов, создающие опасность для жизни и здоровья детей. Также в парке работал индивидуальный предприниматель, устраивавший представления со львами и тиграми. Но у владельца цирка отсутствовали план уборки помещений, план мероприятий по дератизации и дезинсекции, план проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных. Теперь предпринимателям нужно устранить нарушения, их контролирует городская администрация.