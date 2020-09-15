Обыски во «Владимиртеплогазе» прошли в рамках проверки фактов, выявленных Счетной палатой

По словам главы региона, прошедшие обыски не связаны ни с каким уголовным делом ,просто проходят оперативно-розыскные мероприятия. Официального заключения пока нет.

- Это идут проверочные мероприятия. По информации, которую я получил, как раз по результатам проверки Счетной палаты. Будем разбираться, смотреть, - заявил Владимир Сипягин.

16 сентября пройдет коллегия Счетной палаты, где будет обсуждаться официальное заключение и возражения «Владимиртеплогаза». Губернатор отметил, что результаты работы компании говорят сами за себя: прибыль постоянно растет, а это, по его мнению, показатель профессионализма команды.