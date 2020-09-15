Владимир Сипягин о ситуации с коронавирусом: "Все, что можно было разрешить - мы разрешили"

Предоставлено АВО.

Текущую ситуацию по коронавирусу Владимир Сипягин оценил как стабильную, но призвал жителей области сохранять бдительность и больше заботиться о безопасности – собственной и окружающих.

«Всё что можно было разрешить – мы разрешили. И сегодня многое зависит от самих жителей, от соблюдения ими элементарных правил в общественных местах, масочного режима. Наибольшие опасения сегодня вызывают сферы торговли и образования», – подчеркнул глава региона.

Также Владимир Сипягин сказал, что в связи с нестабильной ситуацией по коронавирусной инфекции в регионе принято решение снизить бюджетные расходы по некоторым направлениям.

«Небольшие ограничения уже пришлось ввести. Мною было издано постановление, согласно которому приостановлена трата финансовых средств на приобретение мебели, техники, автомобилей. Экономия идёт на всём, что не отразится на качестве жизни жителей. Все социальные обязательства выполняются вовремя, зарплаты бюджетникам выплачиваются в срок", сказал глава региона.