Житель Вязников выращивал на участке коноплю

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вязниковскому району получили информация о том, что в частном домовладении в Вязниках незаконно выращивают коноплю.

- В теплице на приусадебном участке, принадлежащем местному жителю, оперативники обнаружили четыре куста конопли, а в доме, находящемся на этом же участке – части растений конопли, массой более 130 граммов, и марихуану, массой 8,9 грамма, - рассказали в областном УМВД.

В отношении 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

В совершении аналогичного преступления подозревается житель Гусь-Хрустального района. 36-летний мужчина был задержан оперативниками в районном центре в августе текущего года. В его автомобиле полицейские нашли полиэтиленовый пакетик с содержимым характерной консистенции и цвета. Экспертным заключением подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 2,35 грамма.Возбуждено уголовное дело.