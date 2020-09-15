На улице Чайковского высадили "Аллею Победы"

фото с сайта городской администрации

Во Владимире продолжается озеленение улиц и общественных пространств.

Сегодня редакция "Комсомольской правды-Владимира" вместе с организациями области и мэрией высадила 25 двухметровых мелколистых лип. Деревья располагаются от сквера на ул. Чайковского до дома №38.

Высадку лип на ул. Чайковского планировалось провести в мае, но из-за коронавирусных ограничений ее перенесли на осень. Как сказала официальный представитель "КП-Владимир" Наталья Мягкова, высадка «Аллеи Победы» позволит сделать наш город еще более уютным и зеленым, а воздух — чистым. Кроме того, участники акции таким образом отдают дань памяти нашим дедам, подвиг которых позволяет всем нам сегодня свободно дышать этим воздухом.

Всего в этом году как по муниципальной программе, так и благодаря спонсорским проектам, во Владимире будет высажено около 300 новых деревьев: туя, липы, сирень и др. В частности, в октябре запланирована высадка около 140 лип в различных районах города.

О том, как проходила акция, читайте на нашем сайте 30 сентября.