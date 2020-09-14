В Муроме водитель насмерть сбил 79-летнюю женщину

13 сентября около 19:55 в Муроме на ул. Набережная у д. 32 19-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением автомобиля, наехал на опору ЛЭП, расположенную справа по ходу движения, после чего сбил 79-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия.

Как сообщает областное управление МВД, за прошедшую неделю в регионе произошло 41 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 51 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних.

С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 329 происшествий с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 62 водителя, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.