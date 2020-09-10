Во Владимирской области с начала года обнаружили 28 незаконных свалок

За восемь месяцев сотрудники управления Россельхознадзора выявили на территории региона 420 нарушений. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 12381,4 тысяч рублей, из которых взыскано – 4806,8 тысяч рублей.

На основании выданных предписаний вовлечено в сельхозпроизводство 639,85 га ранее неиспользуемых земель (с 2008 года – более 13,9 тыс. га).

Основные нарушения, выявленные госинспекторами, - это зарастание земель сорняками, деревьями и кустарниками. По данному факту выявлено 174 нарушение (41,4%) на площади более 20,7 тыс.га. Более 22,6% нарушений – невыполнение правообладателями участков предписаний, 25,7% правонарушений - неуплата в срок административных штрафов.

Также за восемь месяцев на землях сельхозназначения выявлено 28 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на площади 2,87 га. Согласно выданным предписаниям четыре свалки на площади 0,65 га убраны.

В Федеральную службу судебных приставов направлено 115 постановлений для принудительного взыскания наложенных и не оплаченных в срок штрафов. После привлечения к ответственности за нарушения 15 собственников оформили добровольный отказ от земельных участков сельхозназначения площадью 120,1 га.