Во Владимирской области могут разрешить ремонтировать подъезды по строке "капремонт"

Заксобрание Владимирской области направило в Государственную Думу законодательную инициативу, согласно которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет проводить за счет средств, собранных на капитальный ремонт дома.

Депутаты регионального парламента считают, что подъезд - "лицо" дома. Периодически возникает необходимость не просто подкрасить стены, а провести капитальный ремонт подъезда. Но соответствующая статья Жилищного кодекса не предусматривает расходование на эти цели средств, отчисляемых в фонд капремонта. Перечень включает в себя ремонт внутридомовых инженерных сетей, лифтов, крыш, фасадов, фундаментов, но не подъездов. Поэтому на практике собственники выходят из ситуации как могут, например, делают, что нужно, а оформляют работы как "частичный ремонт фасада".

Владимирские депутаты предлагают исправить коллизию и дополнить существующий перечень "капремонтных" статей. Теперь решение будет за депутатами Госдумы.