Гусевчанин обвиняется в убийстве знакомого

По версии следствия, вечером в конце декабря прошлого года тридцатитрехлетний житель Гусь-Хрустального поругался со знакомым. И в качестве аргумента использовал силу: во время конфликта он много раз ударил руками, ногами, ножом и табуреткой по голове и телу пятидесятитрехлетнему знакомому. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Вину гусевчанин признал полностью и активно помогал следствию. Кроме того, горожанин, ранее судимый, обвиняется в серии краж, совершенных из дачных домиков садовых товариществ Гусь-Хрустального района. Он утащил чужого имущества почти на 24 тысячи рублей. Уголовное дело по обвинению гусевчанина в убийстве, покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище и кражи с незаконным проникновением в жилище направлено в суд.