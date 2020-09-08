Во Владимирской области за полгода родилось более шести тысяч малышей

Департамент юстиции посчитал, сколько новорожденных зарегистрировали в регионе с января по август. За первые шесть месяцев этого года в области появилось 6641 малыш. Больше всего детей появилось на свет в июле – 977. На втором месте август – 941 ребенок. Дальше идет июнь – 928, январь – 855, март – 757, февраль – 731, апрель – 729. А меньше всего малышей появилось в мае – 723. Увы, умерло в регионе значительно больше – за полгода скончалось 15235 человек. Пик смертей пришелся июнь – 2226 .чуть меньше скончалось в мае – 2039, а меньше всего людей умерло в феврале – 1688.