В Муроме установят светофор на месте, где сбили подростков

Прокурор Мурома обратился в суд с исковым заявлением о возложении на муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство» обязанности по установке на участке автодороги светофоров, отвечающих ГОСТам. Установить их должны там, где 18 августа сбили двух девочек-подростков. Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Владимирская и Колхозная города Мурома. Две пятнадцатилетние школьницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбила машина. Учитывая, что на этом участке дороги движение интенсивное, а рядом находится немало социальных объектов, куда ходят дети, в том числе средняя общеобразовательная школа № 15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы, стадион им. В. Лосева, прокуратура сочла, что здесь необходим светофор. Теперь решение предстоит принять суду.