Во Владимире ночью загорелся дом на Ново-Ямской

В ночь на 7 сентября загорелся частный жилой дом на две семьи на улице Ново-Ямская. О пожаре около полуночи в ГУ МЧС России по Владимирской области сообщили прохожие. Дом стоит в частном секторе с плотной застройкой, поэтому был высокий риск, что огонь перекинется на соседние здания. Но пожарные отстояли дом и не допустили распространения пламени. Для этого потребовались восемь машин и усилия 27 человек. В результате сгорела крыша на площади 112 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, выбрались из дома самостоятельно еще до приезда пожарных. Специалисты предполагают, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.