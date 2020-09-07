Владимирская филармония открывает двери после долгого перерыва

Из-за пандемии концертный зал Владимирской областной филармонии пустовал почти полгода. В августе артисты филармонии открыли сезон концертами под открытым небом ,которые проходили на разных площадках Владимира. Музыкальный проект «Филармония под открытым небом» завершается на этой неделе. 11 сентября в 15.00 публика сможет увидеть концертную программу «И целого мира мало» Камерного струнного оркестра в Патриаршем саду, а 13 сентября в 12.00 выступление Музыкально-просветительского театра с программой «НеВредные советы» в парке «Дружба». Как отмечают в филармонии, зрителям этот проект понравился, а значит, он будет жить дальше.

А 16 сентября долгожданный концерт пройдет в самой филармонии: в 18.30 состоится праздничное открытие 76-концертного сезона. Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им.М.Н.Фирсова «сыграет» на сцене филармонии «Русскую свадьбу»! Концерт организуют с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Но выступления в филармонии начнутся даже раньше: 11, 12 и 13 сентября сцена концертного зала примет Владимирский академический театр драмы, лишившийся этой сцены из-за пожара в театре. Пока здание восстанавливают, играть артисты будут на других площадках. В филармонии состоятся показы спектаклей «Доходное место», «Полет над гнездом кукушки», «Новый год forever». Начало в 18.00