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Происшествия

Полицейские задержали владимирца, пытавшегося обокрасть пенсионера

Поймать его помогли горожане
Ирина Мальцева
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На улице Полина Осипенко прохожий попытался отобрать кошелек у пенсионера. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, когда восьмидесятитрехлетний мужчина отвлекся, незнакомец попытался вытащить кошелек из кармана его пиджака. Пенсионер успел вовремя среагировать, и украсть деньги незнакомцу не удалось, а неравнодушные прохожие попытались задержать злоумышленника, но он сбежал. Однако они смогли описать приметы подозреваемого и меньше, чем через час, полицейские задержали пятидесятидвухлетнего местного жителя, сознавшегося. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Криминал