Владимирских пенсионеров вновь отправили на самоизоляцию

Режим самоизоляции во Владимирской области вновь продлили, но только для жителей старше 65 лет. Теперь они должны сидеть дома или на даче до 20 сентября. Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие изменения в Указ от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности». Власти считают, что эта мера в условиях пандемии позволяет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие. Выйти из дома пенсионеры смогут ,но в исключительных случаях: обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.