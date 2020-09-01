11 сентября в Центре классической музыки состоится открытие хорового сезона

11 сентября в ЦКМ состоится открытие хорового сезона концертом "Музыка как судьба", который будет посвящен творчеству Георгия Свиридова.

Первоначально творчество Георгия Свиридова было посвящено Пушкину, а точнее его стихотворениям. Автор создал несколько романсов и симфоний для великого поэта. Самое известное произведение — "Метель". Стиль композитора на протяжении всей жизни менялся. От Пушкина он перешел к романтическим и классическим композициям, и позже к русским композициям. Творчество Свиридова включает в себя 7 романсов для стихотворений Лермонтова, 7 маленьких пьес для фортепиано, соната для скрипки, фортепианный квинтет и тому подобное.

В программе концерта прозвучат "Курские песни", "Наташа", "Как песня родилась", "Если жизнь тебя обманет", "Поэма памяти Сергея Есенина" и другие произведения. Партия фортепиано — Александра Рыжова. Дирижёр — Дмитрий Фёдоров. Начало концерта – 18.30.

Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ЦКМ по адресу: улица Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).