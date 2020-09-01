В Меленках и Коврове в детских поликлиниках появятся комнаты для кормления детей и колясочные

Детские поликлиники Ковровской городской больницы №2 и Меленковской центральной районной больницы планируют преобразить .превратив их в места. Где детям и мамам удобно. Там появятся открытые регистратуры, современные яркие интерьеры, электронные табло с расписанием приема врачей, комфортные места ожидания, игровые зоны и комнаты для кормления грудных детей. На уличных территориях предусмотрены крытые колясочные, при входе появятся пандусы и автоматические двери, туалеты также сделают доступными для инвалидов. Как сообщила главный врач Ковровской городской больницы №2 Светлана Почернина, для нужд детской поликлиники уже закуплены ЛОР-комбайн, аппарат ультразвуковой диагностики, двенадцатиканальный электрокардиограф, дефибриллятор и другое оборудование. На эти работы из бюджетов разных уровней выделено 46 миллионов рублей. Также закончатся ремонты городской поликлиники №2 и детского отделения Киржачской районной больницы, а до конца этого года отремонтируют детскую поликлинику Селивановской ЦРБ, а всего в области планируется привести в порядок двадцать пять детских поликлиник