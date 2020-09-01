Владимирская пара организовывала в городе закладки

Подельники из Владимира, как установил суд, получали информацию о том, где находится крупная оптовая партия наркотических средств, забирали их и перевозили к месту жительства подсудимой, где фасовали на более мелкие партии, затем организовывали тайники. В середине августа прошлого года мужчину и женщину задержали, при себе у них нашли пять грамм синтетического наркотика, а также пятнадцать грамм гашиша, которые пара не успела разместить по тайникам. Мужчина вину не признал, заявив, что распространением наркотиков занималась именно дама, а он сам в этом не участвовал, только по ее просьбе делал записи в блокнот, истинное значение которых ему не было известно. А вот женщина призналась, что распространяла наркотики вместе с подельником. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере Ленинский районный суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима, а женщину – к шести годам в колонии общего режима. Но отбывать срок она сейчас не будет – ей дали отсрочку до того, как ее ребенку исполнится четырнадцать лет.