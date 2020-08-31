Во Владимирской области разрешили детские профосмотры

В регионе разрешены профилактические осмотры несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в стационарных организациях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных, принятых под опеку в приемную или патронатную семью. Соответствующие изменения внесены в указ «О временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Профосмотры они могут пройти в любом медучреждении, которое участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.