Ковровчанин оскорбил и ударил полицейского

Жителя Коврова задержали 8 марта, когда он решил пьяным покататься на своей иномарке. За полгода до этого у мужчины уже были проблемы с законом из-за того, что он нетрезвым ездил по Московской области. Но тогда он отделался административным наказанием – т0штрафом и лишением прав на год и восемь месяцев. Но в женский праздник отсутствие прав и выпитый алкоголь не остановили горожанина, на улице Фурманова его остановили сотрудники ГИБДД и по результатам освидетельствования установили, что он пьян. Сам водитель не оспаривал это и согласился отправиться к врачу-наркологу, который должен был провести медэкспертизу. Но один из сотрудников ГИБДД, выяснявший все обстоятельства, ковровчанину не понравился. И он сначала нецензурно оскорбил его, а потом ударил головой по лицу. В суде мужчина не оспаривал факт удара, но уверял, что сделал это не из-за того, что правоохранитель выполнял свои обязанности. В итоге ковровчанин получил два года условно с испытательным сроком два года. Еще ему предстоит выплатить 210 тысяч штрафа, а сесть за руль он сможет только через два с половиной года.