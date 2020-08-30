В Муромском парке появится пруд

В парке 50-летя Советской власти в Муроме продолжаются работы по благоустройству, в рамках которых решено создать искусственный водоем. Создавать пруд с учетом всех требований безопасности будет московская компания, сейчас идет формирование чаши, дно которой выложат специальным материалом - мембраной, удерживающим воду. Планируется, что все работы завершат в октябре. Также рабочие за это время обновят и выровняют пешеходные дорожки, а потом приступят к установке ротонды. Обновление городского парка проходит в рамках программы «Парки Возвращение».