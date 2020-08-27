У муромлянина нашли крупную партию немаркированного спирта

. Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Пятидесятилетний муромлянин хранил спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, местный житель, зная, что хранение продукции без соответствующей маркировки запрещена, приобрел и хранил немаркированную спиртосодержащую продукцию. Из двух грузовых автомобилей, находящихся в пользовании подозреваемого, оперативники изъяли более 4000 литров спирта на сумму более 165 тысяч рублей. Подозреваемый свою вину признал и объяснил, что купил канистры со спиртом на автодороге Касимов – Муром – Нижний Новгород у незнакомца. Спирт он, по его словам, планировал использовать в личных целях. Сейчас возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, что ему грозит – до трех лет лишения свободы.