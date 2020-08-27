Во Владимирской области увеличился размер среднедушевого дохода

В регионе чиновники подсчитали размер среднедушевого денежного дохода населения за 2 квартал 2020 года. Он составил более двадцати пяти тысяч рублей. За первый квартал сумма была ниже - 23679 рублей. размер среднедушевого дохода учитывается при определении права на получение ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет. Эта выплата полагается одному из родителей на каждого рожденного или усыновленного третьего или последующего ребёнка, которые живут вместе с ними. Получать ее можно до трех лет малыша. При определении права на выплату в качестве критерия нуждаемости учитывается величина среднедушевого денежного дохода населения, либо двукратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная во Владимирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения. Если обратиться за выплатой до шести месяцев крохи, то ее назначат со дня рождения малыша. Если позже – с того месяца, в который подано заявление. Оформить выплату можно в соцзащите по месту жительства, написав заявление и приложив к нему копии паспорта и свидетельств о рождении детей, справка, подтверждающая совместное проживание во Владимирской области ребенка с родителем и справки о доходах членов семьи. За семь месяцев этого года эту ежемесячную выплату получили более семи с половиной тысяч семей, проживающих во Владимирской области.