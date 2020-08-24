Владимирца наказали за экстремистскую запись в соцсети

Житель Владимира Октябрьским районным судом признан виновным в виновным в массовом распространении экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. В соцсети горожанин вывесил аудиозапись, которую в Ростове-на-Дону признали экстремистской. Сейчас запись ужалена, а владимирец привлечен к административной ответственности. В суд он не явился, испугавшись коронавирусной инфекции, но раскаялся и вину признал, а также просил назначить минимальное наказание. В результате он получил минимальный штраф, предусмотренный законом.