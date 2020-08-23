В Киржачском районе ловили нарушителей на скутерах

На территории Киржачского района провели рейдовое мероприятие «Скутер», сообщает региональное УМВД. Особое внимание госавтоинспекторы уделяли водителям двухколесного транспорта, не достигшим совершеннолетия.

За время проведения рейдовых мероприятий госавтоинспекторы выявили 20 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями и пассажирами мототранспорта, 7 из которых совершены подростками.

К слову, в случае управления мототранспортом водителем, не имеющим прав, придется заплатить штраф от 5000 до 15000 рублей.