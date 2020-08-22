Большая часть лесных пожаров во Владимирской области в 2020 году произошло из-за людей

В этом году в лесах Владимирской области с апреля произошли 42 лесных пожара на площади 47,69 га. Коронавирус и тут повлиял. Дело в том, что В прошлома году за то же время произошли 114 лесных пожаров на площади 165 га.

Дело в том, что чаще всего лесные пожары возникают из-за людей. А в этот раз из-за самоизоляции и введения противопожарного режима людей в лесах было в разы меньше. Отсюда и столь положительная динамика.

Кстати, 41 пожар 2020 года возник из-за человеческого фактора. Люди оставляют в лесу мусор и не потушенные костры. Что происходит дальше, известно. Если таких "поджигателей" ловят, то их штрафуют. Но, к сожалению, это бывает редко. Кстати, один пожар все-таки возник не из-за людей. Его причиной стал аварийный режим работы электросети. Из-за сильного ветра произошел перехлест проводов. Искры попали на деревья.