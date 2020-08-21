До конца года во Владимирской области планируют провести 900 процедур ЭКО

Во Владимирской области до конца года будет выполнено не менее 900 циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

За семь месяцев текущего года в регионе выполнено 436 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учёт по беременности встали 86 женщин. В результате процедуры ЭКО появилось на свет 117 малышей. В среднем лишь каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем.

Напомним, процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. В систему ОМС также вошла подсадка криоконсервированных эмбрионов (криопротокол ЭКО), что повысило эффективность этого репродуктивного метода. С 2017 года в результате ЭКО в области родилось 740 детей.

Процедуру ЭКО проводят в специализированных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново и других городов. С 2015 года ЭКО стали проводить и во владимирских клиниках. Сейчас большинство владимирских пациенток проходят ЭКО, не выезжая за пределы области.