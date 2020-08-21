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До конца года во Владимирской области планируют провести 900 процедур ЭКО

За семь месяцев в регионе выполнено 436 процедур экстракорпорального оплодотворения
Виктория СуховаВикторияСухова
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Во Владимирской области до конца года будет выполнено не менее 900 циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

За семь месяцев текущего года в регионе выполнено 436 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учёт по беременности встали 86 женщин. В результате процедуры ЭКО появилось на свет 117 малышей. В среднем лишь каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем.

Напомним, процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. В систему ОМС также вошла подсадка криоконсервированных эмбрионов (криопротокол ЭКО), что повысило эффективность этого репродуктивного метода. С 2017 года в результате ЭКО в области родилось 740 детей.

Процедуру ЭКО проводят в специализированных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново и других городов. С 2015 года ЭКО стали проводить и во владимирских клиниках. Сейчас большинство владимирских пациенток проходят ЭКО, не выезжая за пределы области.