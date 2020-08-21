В Собинском районе появилась еще одна набережная

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В Собинском районе из бортового камня и тротуарной плитки построена пешеходная часть зоны отдыха, на ней установлено 17 фонарей уличного освещения. Рядом располагается озеленённая территория, разбиты клумбы.

На эти цели было направлено около 3 млн рублей. Основная часть финансирования поступила из федерального бюджета. Остальные средства выделены из регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Набережная уже стала популярным местом отдыха у рождественцев. В дальнейшем планируется создать дополнительные цветочные клумбы, вокруг которых будут располагаться скамейки и урны. Также предусматривается строительство помоста с лестницей у пруда.