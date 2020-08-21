В Киржаче на пожаре погибла 85-летняя бабушка

21 августа около часа ночи случился пожар в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного дома в квартале Прибрежный города Киржача.

К сожалению, пожар заметили поздно, так как все спали. В пожарную часть позвонили уже около двух. К моменту приезда спасателей квартира горела полностью. Уже после того, как был потушен огонь, внутри квартиры они обнаружили тело 85-летней хозяйки, которая сильно надышалась дымом. К сожалению, до прибытия медиков она скончалась.

Дознаватели МЧС России рассматривают несколько версий трагедии. Но основная - неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, проживала бабушка одна, часто использовала свечи в качестве освещения жилья. Возможно, и в злополучную ночь она оставила свечи гореть. А дальше представить себе картину не сложно.

К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 11 человек личного состава.