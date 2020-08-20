Владимирец получил исправительные работы за ложные показания

Тридцатилетний владимирец с апреля по ноябрь 2018 года содержался в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области, где познакомился с мужчиной, обминавшимся в краже. Он и попросил владимирца дать ложные показания в суде о том, что указанная кража совершена именно им. Чтобы ложь выглядела правдоподобно ,обвиняемый сообщил подробности совершенного преступления. Взамен он пообещал помогать владимирцу деньгами, пока тот будет отбывать срок. Тридцатилетний житель областного центра согласился и в суде, предупрежденный об ответственности за дачу ложных показаний, все же соврал. Но это не помогло: суд признал его показания не соответствующими действительности, аза кражу был осужден настоящий вор. Приговором Фрунзенского районного суда владимирец признан виновным в даче заведомо ложных показаний, ему назначено наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства. Кроме того, осужденному частично присоединено наказание по предыдущему приговору и окончательно назначено три года и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он обжаловал приговор, но его оставили без изменений.