Памятник 850-летию Владимира привели в порядок к юбилейной дате

фото с сайта городской администрации

Сегодня сотрудники МКУ «Благоустройство» провели генеральную уборку памятника в честь 850-летия города Владимира на Соборной площади.

Муниципальное предприятие в течение всего года поддерживает порядок на территории городских общественных пространств, в том числе — памятников и садовых фигур, парковой мебели, цветников и газонов. Кроме того, памятникам, расположенным на площадях и в скверах Владимира, ежегодно устраивают большую уборку. Как правило, эти работы выполняются по завершении осенне-зимнего сезона. Но в октябре этого года исполняется 60 лет со дня торжественного открытия монумента на Соборной площади, и поэтому накануне юбилейной даты было решено провести дополнительные работы по приведению памятника в порядок.

Рабочие отмыли от последствий непогоды и уличной пыли 22-метровую белокаменную стелу, трёхметровые бронзовые фигуры и подножие, убрали мусор и надписи, которые оставляют после себя некоторые горожане и туристы.