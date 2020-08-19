Пожарные Муромского гарнизона спасли двух человек

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

19 августа около часа дня загорелся балкон на 7-м этаже 9-этажного дома по адресу Муром, ул. Кооперативная, д. 7. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения округа Муром.

- Незамедлительно было сформировано звено газодымозащитной службы, которое отправилось на разведку и спасение людей. Из многоэтажки были эвакуированы 24 человека, в том числе 7 детей, - рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.

В момент тушения пожара заместитель начальника 6-го пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Юрий Фролов услышал крики женщин из кабины лифта. Как оказалось, из-за отключения света во время пожара лифт остановился, и две жительницы, которые в нём ехали, оказались заблокированы.

Спасатели раздвинули двери кабины с помощью ломов. Как уточнилось позднее, одна из пассажирок – хозяйка квартиры, на балконе которой и начался пожар.

Пожар был потушен. Сейчас дознаватели МЧС выясняют обстоятельства. Одна из предварительных версий – неосторожное обращение с огнём при курении.

К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.